Europa sí ha sufrido huracanes: un fenómeno muy raro que, según los expertos, puede estar a punto de ser más común

La pregunta que más me han hecho durante estos días es "¿Por qué no hay huracanes en Europa?" y la respuesta más sencilla es que eso no es cierto. El huracán Vince tocó tierra en Huelva a las 9 de la mañana del 11 de octubre de 2005. Sí, estoy hablando de hace solo 12 años. No es tanto, el último huracán en llegar a la península de Florida fue en el 92 (como dicen en comentarios, Wilma también afectó al sur de la península en 2005). Evidentemente Vince no tuvo nada que ver con el poder destructivo de Irma. No causó grandes daños.