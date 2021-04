Europa desautoriza el veto alemán a Orona y subraya su elevada innovación

BRUSELAS PERMITE A LA FIRMA GUIPUZCOANA COMERCIALIZAR EN EL PAÍS GERMANO EL ASCENSOR QUE SUS AUTORIDADES PROHIBIERON La Comisión Europea ha dado un fuerte respaldo a la actividad innovadora de Orona al desautorizar el veto impuesto por Alemania a uno de sus ascensores alegando que no cumplía con la normativa europea. Bruselas no solo considera este motivo injustificado, sino que asegura que "va más allá" de estos requerimientos al ser "más eficiente y seguro" por lo que permite a la cooperativa guipuzcoana retomar la comercialización de este as