Eurodietasblack: Los 751 eurodiputados reciben 4.300 euros al mes para alquilar oficinas… fantasma

La dieta GEA supone unos 40 millones de euros en el presupuesto comunitario y se lleva la palma por ser el dinero más opaco que reciben los diputados del Parlamento Europeo. La misma Cámara Baja comunitaria no audita ni pide a sus miembros rendir cuentas sobre este gasto. El fin real de este honorario, que asciende a 4.342 euros al mes para cada diputado, no deja rastro. No hay ningún tipo de control sobre cómo se gasta.