El euro es un error que no durará mucho. Una moneda para economías totalmente diferentes, nunca ha funcionado. No estamos necesariamente a favor del marco alemán, pero una moneda debe operar en un espacio relativamente uniforme. No tenemos problema en compartir una moneda con Holanda o Bélgica, pero tenemos problemas con Grecia o con Italia. El euro solo funciona si se rescata a Grecia continuamente y si se quema mucho dinero del contribuyente alemán por el camino. No estamos a favor de cofinanciar la deuda pública italiana. Cada uno tiene que