Eurekalert! cierra de forma temporal tras sufrir un ciberataque

1 meneos 2 clics

usuarios: 1 anónimos: 0 negativos: 0 compartir:

cultura karma: 19

La página web Eurekalert!, que permite a los medios de comunicación acceder a las revistas científicas antes de que éstas publiquen las investigaciones, ha cerrado de forma temporal tras sufrir un ciberataque.El servicio Eurekalert! es una iniciativa de la American Association for the Advancement of Science (AAAS) que persigue que los periodistas especializados en ciencia puedan tener acceso a los últimos estudios científicos días antes de que aparezcan publicados en revistas como “Nature” o “Science”, es decir, ofrecen un acceso al material.