Etxebarri, Disfrutar, Mugaritz, Elkano, DiverXO y Azurmendi, entre los 50 mejores restaurantes del mundo

El restaurante sueco Noma ha sido elegido el mejor restaurante del mundo, según ha anunciado este martes The World's 50 Best Restaurants 2021, que sitúa a seis restaurantes españoles (Etxebarri, Disfrutar, Mugaritz, Elkano, DiverXO y Azurmendi) en esta prestigiosa lista. En concreto, el proyecto gastronómico de René Redzepi, que toma el relevo de Mirazur, ha recibido el galardón de The World's Best Restaurant 2021 y también el de The Best Restaurant in Europe 2021.