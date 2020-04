Eto'o y Drogba estallan contra los médicos que proponen probar vacunas contra el coronavirus en África

La propuesta de dos expertos en la televisión francesa de usar África como laboratorio de pruebas para un tratamiento contra el coronavirus ha generado una enorme polémica que ha hecho alzar la voz a las grandes leyendas del fútbol africano. [...] "Podríamos hacer este estudio en África, donde no hay mascarillas, no hay reanimación, un poco como cuando en su día se probaron ciertos tratamientos contra el SIDA en las prostitutas porque sabíamos que estaban altamente expuestas y no se protegían"