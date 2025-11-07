Etiquetas ecológicas: ¿Qué países de la UE son líderes en productos sostenibles?

Más de 100.000 productos comercializados en la UE llevan la etiqueta ecológica. ¿Qué sectores del mercado y qué países presionan más para exhibir esta certificación ecológica?. ¿Es Italia el primer país de la UE en productos sostenibles? Según nuevos datos de la Comisión Europea, el país comercializa casi 19.000 productos con la etiqueta ecológica de la UE, que certifica los productos con menor impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida.