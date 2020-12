Etiopía afirma que la represa del Nilo no causará daño a Sudán y Egipto

El embajador de Etiopía en Egipto, Marcos Tekle, descartó en declaraciones a Sputnik que la Gran Presa del Renacimiento etíope (GERD), una megaobra hidroeléctrica que se está construyendo en el Nilo Azul, cause daño a Sudán o Egipto. El objetivo "de nuestro acuerdo es asegurarnos de que la presa no cause daños graves a Sudán y Egipto. Es lo único que queremos del acuerdo (…) Intentamos demostrar una y otra vez, apoyándonos en las palabras de muchos científicos de que la presa no causará daño, sino que será beneficiosa".