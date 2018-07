La eterna conspiración de la cura secreta del cáncer

Es bastante común una cierta idea conspiranoica de que las grandes empresas farmacéuticas conocen desde hace tiempo la “cura del cáncer” (luego explicaremos las comillas) pero la mantienen oculta porque les resulta más rentable que esta enfermedad no se pueda curar. No vamos aquí a entrar en las intenciones o en la ética de esas empresas, pero sí vamos a intentar explicar por qué esta teoría no tiene ningún sentido ni pruebas que lo avalen.