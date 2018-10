Etarra, bolivariano y golpista

Hubo un tiempo en el que todo lo malo para la derecha era "etarra". Después,llegó la amenaza bolivariana. Si faltaba algo para crear alarma en la población,vivimos un golpe de Estado. Es tan estrambótico como irresponsable. El riesgo es el de aquel pastorcillo mentiroso del cuento:cuando realmente quiera denunciar algo real,puede que ya no le crean. De Pablo Casado se esperaba más. No hay regeneración en el PP, si la respuesta a la sentencia de Gürtel sigue siendo que el juicio no fue imparcial,que les tenían manía y que Aznar es un líder..