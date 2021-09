La estupidez humana es la medida del infinito. Se dice humana porque los animales no son estúpidos; un burro es lo que es: burro, pero no estúpido. No se conocen burros inteligentes. No hay que hacerse ilusiones: los estúpidos son una proporción constante que no disminuye con la prosperidad. Miren alrededor, lean y comprendan como el odio es movido por la estupidez humana.