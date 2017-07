Estudio: Las víctimas a menudo experimentan parálisis durante un abuso sexual (ENG)

Investigadores suecos han confirmado que durante un abuso sexual, muchas víctimas no puedan defenderse. En cambio, experimentan una respuesta fisiológica llamada “inmovilidad tónica”. es una reacción innata que paraliza. Durante un abuso sexual, el sistema nervioso simpático de la víctima se activa, y ella no puede moverse o hablar y no responde. El estudio encontró que durante un abuso, 7 de cada 10 mujeres sobrevivientes de abuso sexual informaron inmovilidad significativa mientras que casi 1 de cada 2 experimentaron inmovilidad extrema.