Un estudio de la Universidad de Múnich, que empezó el lunes, determina que la vida no son dos días (Humor)

El descubrimiento corría por los largos pasillos de esta, hasta ahora, desconocida facultad desde primera hora de la mañana. Ha sido el Dr. Michael Schneeberger quien, al llegar el primero al laboratorio, ha realizado el increíble hallazgo. «Ha sido en la cafetería, cuando me han puesto el sello en la tarjeta descuento, que me he dado cuenta. He dicho: ‘¡Anda!. Si el estudio empezó el lunes y hoy me han puesto el cuarto sello… ¡Ojo!'», relataba esta mañana el Dr. Schneeberger en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Universidad de Múnich.