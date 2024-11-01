Un estudio revela que los chimpancés consumen el equivalente a 2,5 bebidas alcohólicas al día comiendo fruta fermentada [Eng]

Los científicos descubrieron que los chimpancés consumen alrededor de 14 gramos de alcohol al día y sugieren que el resultado podría ayudar a explicar el interés de los humanos por el alcohol. Los investigadores midieron el contenido de etanol en 21 tipos de fruta consumidos por estos animales en el Parque Nacional Kibale, en Uganda, y el Parque Nacional Taï, en Costa de Marfil. Posteriormente, calcularon la cantidad de alcohol que ingerían basándose en investigaciones previas sobre el consumo de fruta de los animales .
Entre semana, con una copa al día es más que suficiente.
Entre 2,5 botellas de absenta y 2,5 botellines de coronita hay todo un mundo de tamaños y graduaciones.
¡Claro! 14 gramos de alcohol es la cantidad que se considera una bebida estándar en muchos países. Aquí tienes una equivalencia en diferentes tipos de bebidas:
Cerveza: Aproximadamente 355 ml (12 onzas) de cerveza con un 5% de alcohol por volumen.
Vino: Alrededor de 150 ml (5 onzas) de vino con un 12% de alcohol por volumen.
Whisky: Aproximadamente 45 ml (1.5 onzas) de whisky con un 40% de alcohol por volumen.
