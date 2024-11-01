Un estudio revela que los chimpancés consumen el equivalente a 2,5 bebidas alcohólicas al día comiendo fruta fermentada [Eng]

Los científicos descubrieron que los chimpancés consumen alrededor de 14 gramos de alcohol al día y sugieren que el resultado podría ayudar a explicar el interés de los humanos por el alcohol. Los investigadores midieron el contenido de etanol en 21 tipos de fruta consumidos por estos animales en el Parque Nacional Kibale, en Uganda, y el Parque Nacional Taï, en Costa de Marfil. Posteriormente, calcularon la cantidad de alcohol que ingerían basándose en investigaciones previas sobre el consumo de fruta de los animales .