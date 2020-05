Un estudio realizado en Singapur sugiere que luego de 11 días los pacientes con Covid 19 no pueden contagiar (ENG)

Los pacientes de Covid-19 ya no son infecciosos después de 11 días de enfermarse, aunque algunos aún pueden dar positivo. Una prueba positiva no significa que ese paciente pueda seguir contagiando comunicaron desde el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de Singapur y la Academia de Medicina . De acuerdo a esta investigación, el virus "no pudo aislarse o cultivarse después del día 11 de la enfermedad".