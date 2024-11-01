Un estudio pone el foco en la testosterona y su posible papel en el cáncer cerebral en hombres

En un nuevo estudio, científicos de la Clínica Cleveland (Estados Unidos) han descubierto que las hormonas asociadas al desarrollo masculino podrían desempeñar un papel clave en la limitación del crecimiento de tumores cerebrales en hombres.

Tal y como se recoge en 'Nature', el equipo de investigación halló que la pérdida de hormonas androgénicas, como la testosterona, en un modelo preclínico de glioblastoma, impulsaba el crecimiento tumoral al inducir inflamación local y desencadenar la producción de hormonas del estrés.