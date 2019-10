Un estudio de la OMS advierte de las altas tasas de embarazos no deseados

La investigación de la OMS incluyó a 4.794 mujeres que tuvieron un embarazo no deseado después de dejar de usar anticonceptivos. El 56 por ciento de las mujeres que quedaron embarazadas no usaron un método anticonceptivo en los 5 años anteriores a la concepción. El 9,9 por ciento de las mujeres que tuvieron un embarazo no deseado indicó que el último método que habían utilizado era tradicional (por ejemplo, el ogino o la 'marcha atrás'), el 31,2 por ciento usaba un método moderno de corta duración (por ejemplo, píldoras y preservativos)...