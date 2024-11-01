Estudio confirma que Lleida es la provincia de España con más sexo y que en Zamora sólo el 69% de las parejas llegan juntas al orgasmo

El estudio señala que el 79,3% de los españoles alcanza el orgasmo en pareja, aunque existe una notable brecha de género: el 88% de los hombres lo consigue frente al 66,5% de las mujeres. En solitario, el porcentaje se eleva hasta el 90,3%. Por territorios, Salamanca lidera el porcentaje de orgasmo en pareja (87,5%), mientras que Zamora presenta el menor registro (69,2%). En cuanto a frecuencia sexual, Lleida encabeza el ranking con 7,2 días al mes, frente a las cifras más bajas de provincias como Cuenca o Girona.