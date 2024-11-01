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Estudio confirma que Lleida es la provincia de España con más sexo y que en Zamora sólo el 69% de las parejas llegan juntas al orgasmo

Estudio confirma que Lleida es la provincia de España con más sexo y que en Zamora sólo el 69% de las parejas llegan juntas al orgasmo

El estudio señala que el 79,3% de los españoles alcanza el orgasmo en pareja, aunque existe una notable brecha de género: el 88% de los hombres lo consigue frente al 66,5% de las mujeres. En solitario, el porcentaje se eleva hasta el 90,3%. Por territorios, Salamanca lidera el porcentaje de orgasmo en pareja (87,5%), mientras que Zamora presenta el menor registro (69,2%). En cuanto a frecuencia sexual, Lleida encabeza el ranking con 7,2 días al mes, frente a las cifras más bajas de provincias como Cuenca o Girona.

| etiquetas: lleida , estudio , zamora , sexo
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13 comentarios
9 1 0 K 90 cultura
#8 j3j3j3j3
en Pais Vasco ni han preguntado ... se han inventado los numeros directamente

Patxi!!! a ver si follas mas!
Si, Si, porque menos ya ... imposible
:troll: :troll: :troll:
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#13 Leon_Bocanegra
#12 no tengo Ferrari.
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#5 Leon_Bocanegra
Ostias ayer me hicieron una encuesta del CIS y no preguntaron nada de esto.

Por si acaso, mi respuesta a las preguntas es: "No".
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#7 diablos_maiq
#5 yo me quedo en "No sabe/No contesta"
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#11 Leon_Bocanegra
#7 mi vida sexual es como un Ferrari.
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#12 diablos_maiq
#11 ¿roja?
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tricionide #10 tricionide
en el sexo todos mienten, es decir que tendran camaras en todos los dormitorios
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roker #1 roker
Otra vez Tezanos haciendo de las suyas.
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Battlestar #6 Battlestar
El porcentaje del titular no podría ser más acertado xD
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DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Que mal amante soy... nosotros acabamos por turnos. Juntos a la vez pocas veces. Tan normal es?
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GranTipo #3 GranTipo
yo estoy haciendo mi parte
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vitichenko #9 vitichenko
Enhorabuena al que haga la media conmigo
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Glidingdemon #4 Glidingdemon *
Hacerse pajas no cuenta como sexo, a no ser que sean la una al otro y viceversa, pero creo que cuenta como 0,5.
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menéame