Un estudio concluye que los diésel siguen emitiendo hasta 18 veces más NOx de lo permitido

La sombra del escándalo dieselgate de Volkswagen está siendo alargada, muy alargada. Primero supimos que Volkswagen hacía trampas para cumplir con la normativa de emisiones; después, que no eran los únicos que lo hacían; y al final, que la práctica totalidad de coches diésel del mercado eran incapaces de cumplir con la ley. Ahora se hace público un estudio que pone de manifiesto que ni siquiera los nuevos cumplen. Y no sólo no cumplen, sino que algunos Euro 6 exceden en hasta 18 veces el límite impuesto por la UE.