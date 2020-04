Estudiantes, un futuro por la ventana

Suman mil quinientos millones los estudiantes que no están yendo a clase por la pandemia, el 90% del total mundial. Fueron aislados por ser los jóvenes, teóricamente, los transmisores más letales: aunque padezcan la enfermedad no presentan síntomas. Aunque el nivel de impacto es diferente para niños o adolescentes. La pregunta es si podemos suplir con tecnología el intercambio intelectual de las clases presenciales, pero sobre todo ese aprendizaje no académico que es socializar.