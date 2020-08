García hace un llamamiento expreso a los ministros de Podemos a que "no toleren esta situación" y respalden expresamente la convocatoria de huelga: "Han salido criticando a Celaá, pero la crítica no es suficiente si no va acompañada de medidas. No pueden permitir esta situación desde el Gobierno del que forman parte y tienen que apoyar públicamente la huelga y posicionarse a favor de nosotros.