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Un estudiante reclama más de 9.000 euros por los perjuicios de viajar en tren: “A mí Rodalies me ha roto”

Un estudiante reclama más de 9.000 euros por los perjuicios de viajar en tren: “A mí Rodalies me ha roto”

David Pujol es uno de los miles de usuarios afectados por el mal servicio del transporte y asegura que este ha tenido un gran impacto tanto en sus estudios como en su salud mental. Reclama 9.211,35 € al Ministerio de Transportes y a la Generalitat por las constantes incidencias en la red ferroviaria: 200 euros por el reembolso de los billetes, 2.000€ en compensación por haberse tenido que mudar, 2.500€ por el impacto en sus estudios y otros 4.500€ por el impacto en su salud mental.

| etiquetas: estudiante , tren , 9000 , rodalíes , indemnización , tren
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6 comentarios
11 0 0 K 123 actualidad
pepel #1 pepel
Que pida también algo por las malas notas (insuficiente).
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josde #6 josde
Contra el vicio de pedir esta la virtud de no dar, vaya cara que tienen algunos
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#2 Tuathan
Poco me parece.
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Veelicus #3 Veelicus
Esto no es EEUU, aqui las indeminzaciones son de broma, y ademas no se las van a dar
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siempreesverano #5 siempreesverano
#3 Este chico ha dejado de protestar y pasa a la acción. Allana el camino dando un gran ejemplo, son muchísimos los afectados como él.
No creo que le preocupe ganar o cuánto ganará económicamente con esto.
Sea cuál sea el resultado, es un pasito más para poder acabar con la lacra de los trenes en Cataluña.
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Moixa #4 Moixa *
Tiene toda la razón. Desgraciadamente no es el único.
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menéame