Un estudiante reclama más de 9.000 euros por los perjuicios de viajar en tren: “A mí Rodalies me ha roto”

David Pujol es uno de los miles de usuarios afectados por el mal servicio del transporte y asegura que este ha tenido un gran impacto tanto en sus estudios como en su salud mental. Reclama 9.211,35 € al Ministerio de Transportes y a la Generalitat por las constantes incidencias en la red ferroviaria: 200 euros por el reembolso de los billetes, 2.000€ en compensación por haberse tenido que mudar, 2.500€ por el impacto en sus estudios y otros 4.500€ por el impacto en su salud mental.