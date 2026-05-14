Un estudiante reclama más de 9.000 euros por los perjuicios de viajar en tren: “A mí Rodalies me ha roto”

David Pujol es uno de los miles de usuarios afectados por el mal servicio del transporte y asegura que este ha tenido un gran impacto tanto en sus estudios como en su salud mental. Reclama 9.211,35 € al Ministerio de Transportes y a la Generalitat por las constantes incidencias en la red ferroviaria: 200 euros por el reembolso de los billetes, 2.000€ en compensación por haberse tenido que mudar, 2.500€ por el impacto en sus estudios y otros 4.500€ por el impacto en su salud mental.
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No creo que le preocupe ganar o cuánto ganará económicamente con esto.
Sea cuál sea el resultado, es un pasito más para poder acabar con la lacra de los trenes en Cataluña.