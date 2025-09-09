edición general
Estudian las mascarillas usadas durante la pandemia y descubren que esconden una 'bomba de relojería'

Los científicos alertan de que están liberando sustancias muy perjudiciales para la salud y el medioambiente. Los efectos podrían ser visibles durante generaciones

Unregistered #1 Unregistered
microplásticos

#TeAhorroUnClic (y un clickbait)
mahuer #3 mahuer
#1 Pues cuando se den cuenta que cada vez que lavas la ropa, que es ya toda sintética, sueltan millones de microfibras que van directas al mar, les da para publireportaje.
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
" hallaron bisfenol B, un disruptor endocrino capaz de imitar la acción del estrógeno en humanos y animales."

Esto no está respaldada por la evidencia científica actual. Pinta a que se han confundido con el bisfenol A (BPA), una sustancia sobre la cual sí existe un amplio consenso científico.

ElConfidenvial... vaya nivel
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#2 he mirado un poco por internet y parece que hay evidencias de que los otros bisfenoles, como el BPB también son disruptores endocrinos aunque no haya aún prohibición por la UE.

Por ejemplo
www.maternum.com/mod/oublog/view.php?id=1535&user=0&page=0&
XtrMnIO #4 XtrMnIO
"te sorprenderás de lo que encontraron"...
#5 villarraso1978
#4 ¿Los 'chis'?
