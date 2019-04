Estrellas Michelin para alimentar a las personas sintecho

Sucedió un día que un mendigo rechazó un plato a un chef con tres estrellas Michelin. El chef estaba acostumbrado a trabajar en el mejor restaurante del mundo, no en un comedor social; estaba habituado a departir con comensales ricos y satisfechos, no con humildes pero orgullosas personas sintecho. Todas estas circunstancias no le impidieron abandonar su cocina para explicarle personalmente al usuario cómo había cocinado ese plato de pasta. Solo entonces se lo comió. Y ambos aprendieron una valiosa lección.