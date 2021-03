La estrella de "Con amor, Simon" Keiynan Lonsdale prefiere el pronombre árbol (tree) [ENG]

El actor australiano, más conocido por sus papeles en Flash y Con amor, Simon, habló sobre pronombres con los fans durante una sesión de preguntas en su cuenta de Instagram. Keiynan aclaró: "Está bien, esto puede sonar estúpido, pero no me importa. No creo que esto sea ofensivo, pero ya no quiero utilizar "él". Solo quiero que se dirijan a mi como "árbol". "Quiero que la gente me llame" árbol "porque todos venimos de los árboles, así que no importa si eres un él o una ella o ellos."