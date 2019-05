La estrategia MAD y el gobierno de coalición

La estrategia MAD se basaba en una premisa: que,en caso de conflicto termonuclear,no hay ganador porque todos pierden. Que el vencedor,si es que alguien sigue vivo,solo conquistará las cenizas. Si Iglesias fuerza una repetición electoral porque Sánchez no le ofrece puestos en el Consejo de Ministros,las consecuencias electorales para UP serían desastrosas. Pero el PSOE también tiene mucho que perder en esas hipotéticas elecciones. De frustrarse la investidura,la derecha no cometería otra vez el error de la fragmentación. Hay otras tres razones