La estrategia de Castilla y León que ha bajado la incidencia de COVID-19: rastreadores, prudencia, una desescalada lenta

El envejecimiento de la población, que tanto perjudicó en un inicio a la comunidad porque se trata de un factor de riesgo, puede ayudar ahora. "La gente mayor es más prudente y está más concienciada. Además, no sale en ocio nocturno", explica Rosell. Esto explica que, aunque hay excepciones, la mayoría de brotes detectados se han producido por reuniones familiares o de amigos. "El tipo de turismo es de interior, de naturaleza... la gente no viene a encerrarse en una discoteca, aunque eso no quita que pueda haber un brote", agrega.