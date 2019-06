La estrategia de Arabia Saudí para exprimir cada gota de petróleo: quemar menos para vender más

El mercado de petróleo no es lo que era. Arabia Saudí lleva años perdiendo cuota de mercado, no sólo por el auge del shale oil (petróleo de esquisto en EEUU), otros países como Rusia también han ganado protagonismo en las últimas décadas duplicando su producción desde los 90. Ante un mercado cada vez más competitivo, cada barril que se pueda exportar cuenta aunque no sea al precio soñado por Riad. Para maximizar la cantidad de crudo que se puede vender al exterior, Arabia Saudí está reduciendo su consumo interno.