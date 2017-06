“La estrategia de aniquilar al vecino es pobre y equivocada”

Hace nueve meses, Manu Escudero (San Sebastián, 1946) estaba fuera del PSOE, organizando debates que intentaban tender puentes entre los socialistas de izquierdas y los economistas de Podemos. Tras el golpe del 1 de octubre contra Pedro Sánchez, el No es no y la larga travesía del desierto del secretario general depuesto, Escudero, un hombre muy cercano a Pepe Borrell y Cristina Narbona, licenciado por Deusto y máster en la London School of Economics, pasó a ser una de las piedras angulares del proyecto Sí es sí,