Estoy buscando piso para irme del Galileo en cuanto nos dejen salir

Un testimonio cuenta desde la residencia que está contagiado y convive con otra persona que no tiene el virus - "El martes nos trajeron la comida a las 16.30 y luego se olvidaron la cena. «No sé ni cómo me he contagiado», explica. Su positivo le sorprendió porque además de no presentar síntomas no estuvo en la fiesta al encontrarse fuera de València ese fin de semana, una fiesta de la que sabe que «en teoría se había cancelado y al final se celebró». Su sorpresa es mayor al ver el resultado de su entorno cercano en la residencia: todos negativo