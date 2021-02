"Me parece bien esto" o cómo Facebook silenció al YPG a petición de Erdoğan [Eng]

Durante la campaña militar para ocupar el norte de Siria en 2018 el gobierno turco solicitó a la empresa norteamericana Facebook el bloqueo de las milicias de autodefensa kurdas (YPG). Sheryl Sandberg, segunda de a bordo en la empresa rubricó la petición del gobierno de Erdoğan con un lacónico "I am fine with this (Me parece bien esto)" con lo que las publicaciones kurdas en Facebook desaparecieron a los ojos de los internautas turcos. Tres años despues la cosa sigue igual y las atrocidades militares permanecen invisibles a los turcos.