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Estos son los países de Europa donde el agua del grifo es más segura… y donde lo es menos

Estos son los países de Europa donde el agua del grifo es más segura… y donde lo es menos

Finlandia y el Reino Unido logran una puntuación de 100 en seguridad del agua potable. En contraste, Rumanía y Lituania están a la cola de la UE. El bloque gasta 320.000 millones de euros anuales en tratar nitratos mientras los PFAS contaminan el suministro.

| etiquetas: agua , grifo , europa , segura
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4 comentarios
6 1 0 K 72 ciencia
#1 javi618
El bloque gasta 320.000 millones de euros anuales en tratar nitratos

Se trata de un coste externo (indirecto) y cuyo cálculo varía mucho, los hay que lo cifran en unos 70.000 millones... por ejemplo el coste que tiene tratar las enfermedades relacionadas con esta contaminación, la pérdida de biodiversidad, cambio climático, el coste de tratar el agua...

No es lo mismo costar que gastar, vamos.
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Imag0 #2 Imag0
Enlace hacia la lista completa: epi.yale.edu/epi-results/2022/component/h2o

Españita en puesto 15º con una puntuación de 96.90 sobre 100, no está mal.
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#3 tierramar *
No han mencionado la contaminación del agua por los isotopos radioactivos, de los accidentes nucleares que nunca acaban y las armas. Estos dias ha habido un incendio en la zona prohibida de Chenoyl, que ha lanzado a la troposfera isotopos radioactivos alamacenados en la vegetación, que el viento trasladara sin fronteras y la lluvia los derramara en el suelo, el agua, de todas las zonas donde lleguen. www.meneame.net/m/actualidad/chernobyl-fantasma-radiactivo-guerra-desp
Y tampoco mencionan la contaminación con sustancias toxicas que las guerras provocan
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#4 unocualquierax
#3
Si con los datos que nos dan, ya todos sabemos lo mierda que está hecho el planeta, imagínate cómo debe de ser realmente.
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menéame