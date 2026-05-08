Estos son los países de Europa donde el agua del grifo es más segura… y donde lo es menos

Finlandia y el Reino Unido logran una puntuación de 100 en seguridad del agua potable. En contraste, Rumanía y Lituania están a la cola de la UE. El bloque gasta 320.000 millones de euros anuales en tratar nitratos mientras los PFAS contaminan el suministro.
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Se trata de un coste externo (indirecto) y cuyo cálculo varía mucho, los hay que lo cifran en unos 70.000 millones... por ejemplo el coste que tiene tratar las enfermedades relacionadas con esta contaminación, la pérdida de biodiversidad, cambio climático, el coste de tratar el agua...
No es lo mismo costar que gastar, vamos.
Españita en puesto 15º con una puntuación de 96.90 sobre 100, no está mal.
Y tampoco mencionan la contaminación con sustancias toxicas que las guerras provocan
Si con los datos que nos dan, ya todos sabemos lo mierda que está hecho el planeta, imagínate cómo debe de ser realmente.