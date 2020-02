En 2002, Matthew Grabelsky se graduó de la Universidad de Rice con una licenciatura en Arte e Historia del Arte y una licenciatura en Astrofísica. «La ciencia me enseñó a observar el mundo, y el arte me ha permitido expresar mi relación con él. Desde 2006, me he centrado en crear pinturas que combinen el mundo físico que la gente ve todos los días con imágenes de la mitología y los sueños». escribió en su perfil de Saatchi Art.