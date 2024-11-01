edición general
“En estos momentos nos hace falta fe para seguir caminando”

Tanto la parroquia de San Andrés Apóstol como Cáritas parroquial han permanecido abiertas hasta el momento para quienes necesiten ayuda, al igual que el pabellón municipal, donde se ubicaron los heridos más graves, y el coro de la Asociación “Virgen del Sol”, donde han ido atendiendo a pasajeros “ilesos”. El sacerdote, que llegó hasta el lugar pocas horas después del accidente, aseguró que se están viviendo momentos difíciles, “familiares buscando entre los heridos donde el nerviosismo era latente a la misma vez que el asombro de no creerse...

A la misa de Ayuso.
interesante entrevista al sacerdote de la parroquia de San Andrés Apóstol en Adamuz, parece ser que al menos éste no se limitó a rezar sino que estuvo dándolo todo como uno más
Tanto la parroquia de San Andrés Apóstol como Cáritas parroquial han permanecido abiertas hasta el momento para quienes necesiten ayuda, al igual que el pabellón municipal, donde se ubicaron los heridos más graves

Igualito...
