Estos hombres cristianos quieren que las mujeres estén descalzas, embarazadas… y fuera del censo electoral norteamericano (Eng)

Pastores influyentes y figuras de la derecha defienden abiertamente que las mujeres no deberían votar. Un artículo reciente del New York Times analiza un movimiento pequeño pero en auge de cristianos ultraconservadores que sueñan con derogar la 19.ª Enmienda y obligar a las mujeres a llevar velo (mientras, irónicamente, critican con vehemencia los peligros de la «ley sharia»). Uno de los hombres que lidera este movimiento es TheoBro Dale Partridge, que dirige la Iglesia Reformada King’s Way en Prescott, Arizona
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#9 hemos pensado similar
menudos zurullos fundamentalistas nos traes
Por cierto, 80 parece una cifra muy razonable para el número de integrantes de una secta... #2
por eso la relevancia de uno que se autodefina de cristiano (rama de los clavos de cristo piadosos, por ejemplo) afirme tal o cual cosa, es bastante irrelevante.
El problemas base es el Cinturón Bíblico que tiene Usa, ríete de los talibanes
Dos caras de la misma moneda.
CC #30
El ultra capitalismo yanky les ha llevado de un extremo a otro. De carecer de ética y restricciones morales, en busca de mas y mas dinero, a retroceder milenios y desear a normas y costumbres propios de religiones de hace milenios. Estan colapsando, a cámara lenta, por eso no se dan cuenta.
No hace falta que ninguna ley se lo diga.
Tienen el mismo Dios y el mismo odio por la mujer.
Donde haya unos buenos tacones de 12cm como los de Melania o Ivanka...
Tarantino hace una peli solo con el tema zapatos
"Enmienda y obligar a las mujeres a llevar velo (mientras, irónicamente, critican con vehemencia los peligros de la «ley sharia»)."
Suponiendo que pida el "velo cristiano" que de igual forma no hay fuente alguna de momento, se remarca cristiano por algo porque no tiene nada que ver con el "velo" a secas, que se… » ver todo el comentario
Se ve que cuando vieron El cuento de la criada, les molo
Pero con distintos derechos…
Levítico 27 3-4 En cuanto al hombre de veinte años hasta sesenta, tu valoración será de cincuenta siclos de plata, según el siclo del santuario. Y si es mujer, la valoración será de treinta siclos.
Efesios 5:22-24: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia... Así que,
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En su instagram puedes ver que en algunas imágenes salen bastantes mujeres con un pañuelo en la cabeza, en otras no. Si lo llevan no será por moda si no por el mismo sentido de modestia/tradición que tiene o ha tenido en otros grupos cristianos. Lo de su imposición no aparece por ninguna parte, pero no sería la primera vez que me encuentro con que la información pública sobre un grupo cristiano dice una cosa pero si preguntas de forma más cercana… » ver todo el comentario
He estado mirando las imágenes que me dices, pero el pañuelo es en la parte de atrás, no tapando la cara, y aquí hablan de forma literal de "velo", y eso no tiene para nada la forma de un velo, es más bien como lo que se ponían en el pelo las panaderas.
"¿De verdad crees eso de "mentir sobre ellos solo les apoya"?"
Si, porque si al final… » ver todo el comentario