edición general
357 meneos
859 clics
Estos hombres cristianos quieren que las mujeres estén descalzas, embarazadas… y fuera del censo electoral norteamericano (Eng)

Estos hombres cristianos quieren que las mujeres estén descalzas, embarazadas… y fuera del censo electoral norteamericano (Eng)

Pastores influyentes y figuras de la derecha defienden abiertamente que las mujeres no deberían votar. Un artículo reciente del New York Times analiza un movimiento pequeño pero en auge de cristianos ultraconservadores que sueñan con derogar la 19.ª Enmienda y obligar a las mujeres a llevar velo (mientras, irónicamente, critican con vehemencia los peligros de la «ley sharia»). Uno de los hombres que lidera este movimiento es TheoBro Dale Partridge, que dirige la Iglesia Reformada King’s Way en Prescott, Arizona

| etiquetas: eeuu , pastores , religión , mujeres , opresión , religión , embarazada , aborto
137 220 5 K 448 actualidad
61 comentarios
137 220 5 K 448 actualidad
Comentarios destacados:                
#2 secta cristiana con 80 parroquianos dice...
#9 casicasi
Pronto será descubierto en una rave gay comiéndole el cacas a un osezno.
24 K 241
#10 lamonjamellada *
De este tipo de peña lo mejor es cuando salen las denuncias que los vinculan con drogas, orgias, etc.
#9 hemos pensado similar xD
6 K 83
#61 Anais33
#10 y lo mejor que salen las mujeres a defenderlos. Yo opino que son señores sin autoestima, que miedo tienen a la inteligencia de la mujer
1 K 14
themarquesito #11 themarquesito
#9 Con esta gente nunca falla, hay una cantidad de individuos en el armario asombrosa
5 K 80
Spirito #22 Spirito
#11 Cuanto más beatos más hipócritas. Un clásico.
2 K 39
karaskos #44 karaskos
#11 Y de pedófilos
0 K 8
MellamoMulo #34 MellamoMulo
#9 no tengo pruebas pero tampoco dudas
0 K 11
Technics #37 Technics
#9 Pues si se queda en solo eso, me parecerá bien. El problema es que a menudo ocultan un lado MUCHO más perverso y dañino.
0 K 6
karaskos #43 karaskos *
#9 Habría que ver debajo de la cama la de chismes sexuales que tiene y que dejan a PornHub en anécdota :shit:
0 K 8
eltxoa #2 eltxoa
secta cristiana con 80 parroquianos dice...
10 K 107
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 para ser secta no hace falta tener un número mínimo de personas
3 K 51
eltxoa #4 eltxoa
#3 Menudos zurullos nos traes.
0 K 12
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#4 mejor:
menudos zurullos fundamentalistas nos traes
6 K 83
Technics #36 Technics *
#3 Yo sí pondría el mínimo en 2 personas. Es al máximo al que no le pondría ningún limité.
Por cierto, 80 parece una cifra muy razonable para el número de integrantes de una secta... #2
1 K 18
eltxoa #39 eltxoa
#36 he usado secta para trasladar el sentido de iglesia que tienen allí. Allí cualquiera puede hacerse pastor y formar una congragación religiosa de tipo evangelista. El numero de "denominaciones" que haya allá será muy numeroso.

por eso la relevancia de uno que se autodefina de cristiano (rama de los clavos de cristo piadosos, por ejemplo) afirme tal o cual cosa, es bastante irrelevante.
0 K 12
Technics #40 Technics *
#39 Conozco bien esa idiosincrasia. Y si bien el caso de una congregación es irrelevante para definir al conjunto del cristianismo en EEUU (Lo cual estoy completamente de acuerdo). El hecho de que aparezcan como setas estos grupúsculos extremistas y que estén protegidos por la legislación no es para nada tranquilizador.
2 K 29
Escafurciao #6 Escafurciao
Estás cosas pasan cuando dejan abierto el circo y el payaso se convierte en presidente.
9 K 94
karaskos #42 karaskos
#6 Al payaso que tienen de presidente le importa una {0x1f4a9} la religión, solo hace acopio de ella por intereses

El problemas base es el Cinturón Bíblico que tiene Usa, ríete de los talibanes
1 K 16
Furiano.46 #1 Furiano.46
Como todo buen cristiano :wall:
5 K 74
obmultimedia #15 obmultimedia
#1 Que malos son los Ayatolas.
1 K 19
BM75 #31 BM75 *
#15 A ver, también. No caigamos en el falso dilema.
Dos caras de la misma moneda.
CC #30
2 K 16
trixk4 #57 trixk4
#31 #15 Ya ves, hasta comparten el mismo amigo imaginario y todo... Mejor dicho, la gran mentira para que el clero controle la sociedad y mantenga sus privilegios medievales.
1 K 13
#7 UNX
Hace poco vi imágenes de un grupo de ultraderecha ruso en una manifestación. La mayoría de mujeres llevaban velo.
4 K 66
Penetrator #58 Penetrator
#7 ¿Es posible que fuera en Chechenia? Allí son musulmanes.
0 K 11
#59 UNX *
#58 No, eran ortodoxos, lo leí en un artículo sobre los grupos que permitía Putin, ya que están bien vigilados por los servicios secretos, este se llama "Comunidad rusa". Los velos no eran los típicos velos musulmanes, claro está.
0 K 12
Imag0 #16 Imag0
El cuento de la criada no es una serie, es un manual de instrucciones.
5 K 57
#19 ctm2000j
cualquier partido que fuese en contra de colectivos o derechos humanos debería ser declarado ilegal.
6 K 49
#21 wonsterboy
#19 El antifascismo fracaso hace tiempo.
0 K 7
#12 CuiProdestHocBellum
Parece como si algún multimillonario americano se hubiera flipado tras ver los primeros capítulos de "El cuento de la criada"
El ultra capitalismo yanky les ha llevado de un extremo a otro. De carecer de ética y restricciones morales, en busca de mas y mas dinero, a retroceder milenios y desear a normas y costumbres propios de religiones de hace milenios. Estan colapsando, a cámara lenta, por eso no se dan cuenta.
3 K 39
a69 #33 a69
#12 Si es que estás series no hay que hacerlas, siempre hay un tarado que las toma al pie de la letra, como torrente
0 K 11
Technics #38 Technics
#12 #33 Lo estamos viendo muy marcadamente en esta ultima década que por parte de grupos extremistas, negacionistas o conspiratorios como se están nutriendo de productos de la cultura pop audiovisual para (de forma retorcida) alimentar y construís sus relatos. Ej: El lobo de Wall street, Matrix, American history X, El cuento de la criada, etc, etc.
0 K 6
#32 daniMate
Una buena mujer cristiana vota lo que diga su marido y sale de casa siempre acompañada por el.
No hace falta que ninguna ley se lo diga.
1 K 18
Bonzaitrax #18 Bonzaitrax
El de la foto, es el típico follacabras de Afganistán pero con corbata. Hasta gasta el mismo corte de barba :-D
Tienen el mismo Dios y el mismo odio por la mujer.
1 K 17
capitan__nemo #49 capitan__nemo
Como las mujeres en general votan mas woke y democrata pues Trump, maga y su piara de milmillonarios promoveran y apoyaran con dinero y atencion en redes estas mierdas aunque solo sea para rascar unos pocos votos. Y a base de muchos minigrupos de votos rascados conseguira perpetuarse. (Junto con un monton de crackeos gordos del sistema como que oligarcas afines se hagan con todos los medios de comunicacion mayoritarios y redes sociales mayoritarias, lo de prohibir que las mujeres separadas voten con su apellido de casadas y tengan que hacer un nuevo papeleo que desincentivará su voto, y otras cuantas gordas)
0 K 17
Treal #14 Treal
Descalzas? Son fetichistas como el tarantino?

Donde haya unos buenos tacones de 12cm como los de Melania o Ivanka...
1 K 17
#28 guillersk
#14 Venia a esto

Tarantino hace una peli solo con el tema zapatos
2 K 27
tetepepe #54 tetepepe *
#14 Nada me pone más burro que unas sandalias tipo hada.  media
2 K 24
Treal #56 Treal
#54 con unos pies así hasta unas chancletas de piscina.
0 K 7
duende #26 duende
No acabo de ver como van a embarazar a las cabras.
0 K 16
#13 DenisseJoel
Lo lógico sería ir hacia la igualdad legal entre hombres y mujeres, no lo contrario. Pero sí dan a la gente a elegir entre diferentes formas de desigualdad, el resultado puede ser cualquier cosa.
1 K 16
#23 wonsterboy
#13 Claro que si. La igualdad se consiguio no haciendo nada.
3 K 34
Butters #30 Butters
Pero el malo es Irán
1 K 15
Palas_Memeces #17 Palas_Memeces
De cristianos tienen lo que los violadores pederastas salesianos de pios.
1 K 13
ofuquillo #29 ofuquillo
Son cristianos, sí, pero protestantes. Están locos estos herejes.
1 K 12
Sadalsuud #60 Sadalsuud
#29 El opus de aquí de ejpaña no tiene nada que envidiarle a estos chalaos gunsanos. Los mismos criterios de sumisión, la misma querencia por el dinero y la misma cantidad de descerebrados haciendo rebaño de ovejas lobotomizadas.
0 K 10
karaskos #45 karaskos
Y en China a otra cosa mariposa  media
1 K 11
Nylo #55 Nylo
Estos grupúsculos son bastante irrelevantes.
0 K 10
Cabre13 #52 Cabre13
#47 "Aquí" es una libre traducción en la entradilla, en el texto pone scarf y yo he dicho pañuelos, similares a los que usan otros cristianos.
0 K 10
#48 david_keen
#41 seguiria entonces estando mal redactado, porque el articulo decía que era una hipocresía porque pedían el velo pero criticaban a los musulmanes

"Enmienda y obligar a las mujeres a llevar velo (mientras, irónicamente, critican con vehemencia los peligros de la «ley sharia»)."

Suponiendo que pida el "velo cristiano" que de igual forma no hay fuente alguna de momento, se remarca cristiano por algo porque no tiene nada que ver con el "velo" a secas, que se…   » ver todo el comentario
0 K 10
Quecansaometienes... #27 Quecansaometienes...
Llamandose Bro que se puede esperar de el, bro...:palm:
Se ve que cuando vieron El cuento de la criada, les molo <:(
0 K 10
#25 Jacusse
A cualquier ignorante le damos bombo.
0 K 10
termopila #8 termopila
Génesis 1:26-28; Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó

Pero con distintos derechos…
0 K 10
millanin #24 millanin
#8 ¿En serio piensas que la biblia dice que hombre y mujer son iguales? Así de pronto por poner algunos ejemplos:

Levítico 27 3-4 En cuanto al hombre de veinte años hasta sesenta, tu valoración será de cincuenta siclos de plata, según el siclo del santuario. Y si es mujer, la valoración será de treinta siclos.

Efesios 5:22-24: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia... Así que,

…   » ver todo el comentario
2 K 22
Raúl_Rattlehead #50 Raúl_Rattlehead
#8 A Eva la creo como sirvienta.
0 K 8
#35 david_keen
He estado buscando información y no se si alguien es capaz de encontrar otra fuente porque por ejemplo lo de llevar velo no lo veo por ningún lado, roysreport.com/pastor-dale-partridge-says-women-lack-the-emotional-cap, veo que se opone al voto femenino, que dice que es por su capacidad emocional no se que, pero no veo la necesitad a priori salvo que haya otra fuente para contrastar de la pollada del velo y no entiendo la manía de mentir sobre este tipo de elementos que simplemente poniendo lo que realmente dicen, basta de sobra, al final mentir sobre ellos solo les apoya, no los deja peor.
0 K 10
#41 sihaya
#35 Puede que ser que sea en general para los ultracatólicos y no sobre esta noticia en particular en.wikipedia.org/wiki/Head_covering_for_Christian_women
0 K 6
Cabre13 #46 Cabre13
#35 www.instagram.com/kingswayarizona/
En su instagram puedes ver que en algunas imágenes salen bastantes mujeres con un pañuelo en la cabeza, en otras no. Si lo llevan no será por moda si no por el mismo sentido de modestia/tradición que tiene o ha tenido en otros grupos cristianos. Lo de su imposición no aparece por ninguna parte, pero no sería la primera vez que me encuentro con que la información pública sobre un grupo cristiano dice una cosa pero si preguntas de forma más cercana…   » ver todo el comentario
0 K 10
#47 david_keen
#46 "En su instagram puedes ver que en algunas imágenes salen bastantes mujeres con un pañuelo en la cabeza"

He estado mirando las imágenes que me dices, pero el pañuelo es en la parte de atrás, no tapando la cara, y aquí hablan de forma literal de "velo", y eso no tiene para nada la forma de un velo, es más bien como lo que se ponían en el pelo las panaderas.

"¿De verdad crees eso de "mentir sobre ellos solo les apoya"?"

Si, porque si al final…   » ver todo el comentario
0 K 10
Raúl_Rattlehead #51 Raúl_Rattlehead
La gente esta obsesionada con que nos comen los musulmanes, pero pocos prestan atención al peligro que suponen los evangélicos como los tarados de la noticia. Sectas coercitivas a mas no poder y tele predicadores oficiando "milagros" y pidiendo dinero como si fuera un mandamiento.
0 K 8
#53 rystan
Yo no digo descalzas, pero los taconazos deben desaparecer.
0 K 7
#20 wonsterboy
Bendito sea el fruto.
0 K 7

menéame