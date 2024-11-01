Estos hombres cristianos quieren que las mujeres estén descalzas, embarazadas… y fuera del censo electoral norteamericano (Eng)

Pastores influyentes y figuras de la derecha defienden abiertamente que las mujeres no deberían votar. Un artículo reciente del New York Times analiza un movimiento pequeño pero en auge de cristianos ultraconservadores que sueñan con derogar la 19.ª Enmienda y obligar a las mujeres a llevar velo (mientras, irónicamente, critican con vehemencia los peligros de la «ley sharia»). Uno de los hombres que lidera este movimiento es TheoBro Dale Partridge, que dirige la Iglesia Reformada King’s Way en Prescott, Arizona