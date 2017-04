Esto es lo que sucede cuando no cambias el aceite de tu coche (Eng)  

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Cambiar el aceite del coche no es un capricho, es una necesidad para mantener en buen estado su motor. Si no lo cambias a tiempo tu coche comenzará a sufrir y lo notarás en su rendimiento, pero si no lo cambias nunca el aceite viejo se convertirá en una cosa viscosa asquerosa (y tu coche morirá).