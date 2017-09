Esto es lo que se siente al ser un ALMA NÓMADA  

¿Te sientes identificado con este vídeo? ¡Entonces es que eres un alma nómada! :) "Visitamos lugares nuevos a menudo sin saber por qué, tan sólo porque sabemos, dentro de nosotros, que lo necesitamos. Las cosas mundanas y materiales no nos impresionan. La gente que intenta impresionarnos, no nos impresiona. Sabemos que no hay nada mejor que una sonrisa auténtica o un abrazo sincero. Nos emocionan los contadores de historias, los soñadores, los nómadas, las personas con vidas diferentes a las nuestras, aquellos de los que podemos aprender"