Vemos en noticias que la factura de la luz sube (mucho) y baja (poco) por días. Comprar electrodomésticos más eficientes, optimizar consumo o comprar una casa con mejor clasificación energética no es suficiente, no está en tu mano. Podrías no consumir NADA y seguirías pagando cerca de la mitad de tu factura. El mercado eléctrico tiene recursos ¿legales? para impedir que tu factura baje.