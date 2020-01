Esto es lo que pasa cuando tu casa y lo que ves a través de un visor VR coinciden a la perfección

Uno de los principales problemas de la realidad virtual es la realidad real, que tiene la mala costumbre de no adaptarse a lo que ves en tu costoso visor. Ya sabes a qué me refiero. Estás jugando un videojuego de zombies y de repente tropiezas con un mueble que no está en el mundo virtual, pero sí en el real. ¿Qué pasaría si ambos mundos tuviesen exactamente el mismo aspecto y las mismas coordenadas? Un experto en computación espacial llamado Greg Madison ha hecho exactamente eso, y asegura que el resultado es como estar dentro de una alucinac