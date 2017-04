El acto en el que más nerviosas hemos estado ha sido el de Feministas con Esperanza Aguirre. Tanto, que casi no sale. Este acto lo hicimos conjuntamente con un grupo feminista de verdad, que nos dio legitimación para usar el nombre del feminismo en vano. Ellas eran las que iban a aparecer con Espe en la foto. Y allá que fueron todas, unas siete u ocho, con sus flamantes camisetas a la presentación del libro “Yo no me callo”, que se tragaron estoicamente.