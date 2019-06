Esto es lo que debes hacer si tienes conocimiento de un vídeo o una imagen pornográfica o erótica de un menor

"Los 'Me gusta' generan dopamina, que es la hormona de la felicidad y que crea una dependencia. Lo que en un primer momento puede ser muy divertido, después se vuelve en contra de la persona que lo ha enviado", advierte la psicóloga del Instituto Psicológico Desconect@. No son conscientes de los peligros de compartir este tipo de contenido. "Cuando el vídeo está publicado no se sabe las personas que lo han podido ver, si lo han podido descargar y quése uso se está haciendo de ese material". Material que puede acabar en redes pedófilas.