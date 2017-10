Esto es lo que cobran los principales medios online por cada 1.000 visitas  

Como bien sabréis, los grandes medios de información en Internet trabajan con campañas publicitarias CPM (Coste por mil impresiones) y me quedé asombrado al analizar los precios del CPM de los principales portales y medios online en España. Me constaba que sitios muy influyentes lograban anunciantes que pagaban un alto CPM, en torno a los 15-20 CPM. Pero nunca llegué a imaginar precios de 60, 80 y casi 100 CPM en determinados formatos. Seguramente, anunciantes que pagan estas cantidades no solo buscan conseguir tráfico y potenciar su producto/s