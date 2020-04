Estiman que unos 2,500 muertos no han sido incluidos durante la pandemia en Nueva York: datos de FDNY

Casi 3 mil personas han muerto en NYC antes de llegar al hospital en las últimas semanas, lo que sugiere que el recuento oficial de contagios y fallecidos por coronavirus podría ser corto en al menos 2,500 personas, según muestran nuevos datos reportados por New York Post y The New York Times. Un total de 2,958 personas murieron entre el 20 de marzo y el 8 de abril, ya sea en casa o en las calles de NYC, según datos del FDNY sobre las llamadas a los paramédicos para transportar casos de paro cardíaco o con problemas respiratorios.