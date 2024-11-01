edición general
2 meneos
8 clics

Ester Muñoz frivoliza sobre el casco azul español retenido por Israel: "He estado en controles de tráfico más tiempo"

La portavoz del PP en el Congreso no ha querido valorar lo sucedido al carecer de información pero ha declarado: "Lo que sí sabemos es que ha estado durante una hora"

| etiquetas: ester muñoz , pp , israel , casco azul , tráfico
1 1 6 K -34 politica
3 comentarios
1 1 6 K -34 politica
JackNorte #3 JackNorte *
edit
0 K 13
#2 sliana
En un control de tráfico no tienes la duda de si te van a matar o no
0 K 7

menéame