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Ester Muñoz frivoliza sobre el casco azul español retenido por Israel: "He estado en controles de tráfico más tiempo"
La portavoz del PP en el Congreso no ha querido valorar lo sucedido al carecer de información pero ha declarado: "Lo que sí sabemos es que ha estado durante una hora"
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sliana
En un control de tráfico no tienes la duda de si te van a matar o no
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