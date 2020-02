Este Tesla Model X ha recorrido más de 640.000 kilómetros. Estas son todas las reparaciones que hubo que hacerle

Hace poco, vendieron en la página Only Used Tesla el que se cree que es el Tesla Model X con más kilómetros del mundo: un coche/lanzadera de alquiler de 2016 con 650.000 kilómetros a sus espaldas. Tesloop, la compañía que tenía el coche en propiedad y que ofrece viajes entre las ciudades de Los Angeles, San Diego o Las Vegas, me dio los informes completos del mantenimiento del vehículo, así que echemos un vistazo a cada parte que tuvieron que cambiar para que este crossover eléctrico alcanzara los 650.000 kilómetros.