Este robot puede desplegar fibra óptica por el tendido eléctrico

La cobertura de fibra óptica no deja de crecer en todas las partes del mundo, aunque no lo hace al mismo ritmo en todas las zonas o países. Mientras en España podemos presumir de tener una de las mayores redes de fibra óptica hasta el hogar del mundo, otros territorios viven una situación diferente. Ya sea por problemas socioeconómicos o por la dificultad técnica del despliegue, unas 3.500 millones de personas no tienen conexión a Internet en estos momentos.