Este 'queso humano' está hecho de bacterias de la piel de celebridades

Entonces, has conquistado la kombucha, e incluso tal vez has entrenado a tu nariz y paladar para aceptar la distintiva calidad fétida de los quesos curados. Sin embargo, una nueva exhibición en el Museo Victoria & Albert de Londres está aquí para llevar tu tolerancia a las comidas fermentadas al extremo. Una "audaz exposición" llamada "FOOD: Bigger than the Plate" exhibe no solo un inodoro hecho de estiércol de vaca y una botella de agua comestible, sino también un "queso humano". Este último está hecho, sí, adivinaste, con bacterias humanas.