Este profesor sabe cómo tirar el penalti perfecto: "El secreto está en los números"

Se ve fácilmente y es incuestionable. Tom Crawford no es un matemático al uso y él lo sabe perfectamente. Su imagen se aleja, y mucho, de aquellas ideas del típico experto serio, aburrido, centrado en los números y cuadriculado en todos sus aspectos de la vida, y no es algo casual. Este inglés, profesor en la Universidad de Oxford y doctor por la de Cambridge desde 2016, es un verso suelto en el sector y centra todo su trabajo en demostrarlo. ¿Para qué? Para enseñar a todo el mundo que las matemáticas no son solo teoría y papel