Este parásito es, que se sepa, el único en todo el mundo que no necesita oxígeno para sobrevivir

No tiene un nombre muy bonito, desde luego: el llamado henneguya salminicola, es un organismo multicelular similar a los de la familia de los mixozoos, pero es muy distinto de todos ellos en una cosa: no necesita oxígeno para sobrevivir. Eso lo convierte de hecho en el único "animal" conocido con esa singular característica. Este microscópico organismo multicelular no respira y no tiene el genoma mitocondrial ni la capacidad para la respiración aeróbica.